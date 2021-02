Lo scorso ottobre Xiaomi ha lanciato in patria il suo nuovo aspirapolvere senza fili Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10, soluzione dedicata alla pulizia e in grado di fungere anche da lavapavimenti, ora disponibile anche per gli utenti occidentali grazie a Banggood e questo codice sconto, con tanti di spedizione direttamente dall'Europa.

Codice sconto Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10

Il nuovo Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 arriva con un design ormai collaudato, minimale e pratico. Il dispositivo pesa 3.7 Kg, è dotato di un display LCD per visualizzare autonomia e potenza ed integra un motore inverter da 450W. Si tratta di una soluzione capace di raggiungere i 125.000 giri al minuto, con un'autonomia fino a 65 minuti (10 minuti alla massima potenza e 30 minuti a velocità standard) grazie alla batteria da 3.000 mAh. Non mancano i soliti accessori e in aggiunta a questi è presente anche un contenitore da 250 ml per l'acqua, con mop removibile.

L'aspirapolvere ciclonico Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner K10 è in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dai magazzini europei. In basso trovate il link all'acquisto e il Coupon: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

