Lanciato nel in patria già da un po' di tempo e arrivato anche in versione Global, Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P 2019 si presenta come una soluzione adatta a tutte le tasche, un vacuum cleaner professionale che grazie a codice sconto dedicato potrà essere vostro ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di listino. Inoltre il dispositivo si è aggiornato di recente con il supporto multi-mappe, una feature richiesta a gran voce dagli stessi utenti.

Codice sconto Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P 2019: il robot aspirapolvere scende di prezzo con Coupon

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, il robot aspirapolvere Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P 2019 si presenta come un dispositivo versatile grazie alle tre modalità di pulizia, lavaggio e programma combinato: potrà quindi essere utilizzato sia per spazzare a terra che per effettuare una pulizia più completa. Grazie al funzionamento via app, poi, potrete selezionare (dopo aver mappato l'area) quali zone pulire.

Un prodotto di alto profilo che con l'ausilio dell'app di Xiaomi dedicata alla domotica riesce ad ottenere ancor più funzioni. A proposito di queste ultime, su richiesta degli appassionati, l'azienda ha aggiornato il firmware alla versione 3.5.8_0035, il quale introduce il supporto alla feature multi-mappe. Ora è possibile salvare fino a 10 mappe differenti. L'aggiornamento del dispositivo – come nel caso dei vari prodotti del brand – avviene direttamente tramite l'app Mi Home (tramite l'opzione di aggiornamento del firmware).

Se siete interessati al robottino, vi segnaliamo che Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P 2019 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto ed il coupon: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

