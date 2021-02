A volte ritornano e dopo un periodo di assenza non proprio contenuto, ecco che il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier F1 torna nuovamente in stock su Banggood con spedizione dall'Europa, in offerta grazie al codice sconto realizzato per l'occasione.

Codice sconto Xiaomi Mi Air Purifier F1: risparmia grazie a questo Coupon!

Xiaomi Mi Air Purifier F1 è in grado di offrire un livello di sterilizzazione del 99.9%, con una velocità di aspirazione di 400 m³/h ed un livello di rumore contenuto (34.8 dB in Sleep Mode e 64 dB a regime regolare). Ovviamente ci troviamo sempre alle prese con un dispositivo dal look minimale e compatto, dal design simile a quello degli altri modelli della famiglia ed un display OLED per visualizzare dati e controlli. Il purificatore è mosso da un motore brushless DC da 30W di potenza; inoltre non mancano i controlli da remoto tramite l'app di Xiaomi dedicata alla domotica.

Il purificatore d'aria Xiaomi Mi Air Purifier F1 è nuovamente disponibile in offerta su Banggood, con tanto di codice sconto dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto ed il coupon: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Volete anche fare scorta di filtri? Allora eccovi una selezione di prodotti compatibili, ovviamente sempre a marchio Xiaomi.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu