Cercate un cacciavite a cricchetto per i vostri lavori (sia domestici che più particolari)? Allora date uno sguardo al set Xiaomi DUKA RS1, un cacciavite multiuso con ben 24 testine differenti, adatto a qualsiasi tipo di impresa in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa!

Xiaomi DUKA RS1: il cacciavite a cricchetto multiuso 24 in 1 è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il cacciavite multiuso 24 in 1 di DUKA RS1, da YouPin, è un set composto da 24 pezzi in acciaio di grado industriale, con 5 categorie di teste, in modo da andare in contro a qualsiasi tipo di esigenza (che sia domestica o professionale). Sono davvero molto utili e potete riporli tranquillamente in un comodo cofanetto dove potete riporre sia le punte, sia il cricchetto.

Il tutto è realizzato in resistenti leghe d'alluminio (6063 per l'impugnatura e 5030 per gli ingranaggi di avvitatura), così da non dover temere i lavori più duri da ovviare, considerando anche l'ottimo alluminio S2 utilizzato per le punte.

Trovate il cacciavite a cricchetto multiuso 24 in 1 Xiaomi DUKA RS1 su Geekbuying in offerta con Coupon all'ottimo prezzo di 13.4€, a cui vanno aggiunti i 4.5€ della spedizione da Europa, che però lo rendono sempre un prezzo davvero buono per un prodotto del genere.

