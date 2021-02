Dopo aver scoperto il mini purificatore d'aria di YouPin, torniamo a parlare della piattaforma di crowdfunding del brand cinese con un nuovo accessorio legato al mondo della pulizia. L'aspirapolvere Xiaomi Deerma DX1000 è un dispositivo versatile ed elegante, caratterizzato da un look ormai consolidato, ma stavolta con un tocco di classe grazie alla colorazione blu zaffiro che avvolge la scocca.

L'aspirapolvere elegante Xiaomi Deerma DX1000 debutta su AliExpress | Caratteristiche & Prezzo

Realizzato in ABS, Xiaomi Deerma DX1000 misura 1155 x 240 x 208 mm ed è dotato di un'impugnatura ergonomica che rende ogni movimento fluido e leggero. L'aspirapolvere è una soluzione con filo ed adotta un motore da 600W, con una capacità di aspirazione di 16.000 PA. Nonostante abbia una buona potenza – per questa tipologia e fascia di prezzo – si tratta di un modello abbastanza silenzioso (appena 79 dB).

Il contenitore – senza sacco – ha una capienza di 0.5 L; inoltre all'interno del corpo è presente un sistema con tre strati filtranti, compreso uno HEPA. In confezione sono presenti varie spazzole, adatte anche a divani e tappeti.

Il nuovo aspirapolvere low budget Xiaomi Deerma DX1000 è stato lanciato su YouPin, ma per fortuna è già disponibile per noi occidentali grazie ad AliExpress: lo trovate qui, al prezzo di 54€.

