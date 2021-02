Quando si approccia a Xiaomi, è facile imbattersi in tanti prodotti anche derivati dalla sua catena ecologica. Tra questi, ci sono i modellini da comporre della serie Xiaomi Building Blocks, come lo shuttle anfibio giocattolo in offerta con codice sconto su Geekbuying e spedizione da Europa.

Xiaomi Building Blocks: lo shuttle anfibio giocattolo da comporre è in offerta con codice sconto su Geekbuying

La struttura del gioco, composta da ben 480 pezzi, è suddivisa in 7 piastre da cui tirarli fuori e che può essere combinata in due modi: sia come appunto un anfibio, sia come shuttle. A ben vedere, è palese la cura certosina per ogni componente, che denotano un prodotto di grande qualità nonostante non sia particolarmente costoso.

Non mancano inoltre adesivi, ma anche due pneumatici che lo rendono un gioco completo e adatto a tutte le età dai 6 anni in su sia per un fattore estetico, sia per un fattore proprio di “costruzione”.

Il prezzo dello shuttle anfibio giocattolo Xiaomi Building Blocks è di 27.7€, ottenibile grazie al Coupon dedicato su Geekbuying, il che lo rende davvero un gran prodotto per i collezionisti, considerando quanto costa. Ovviamente senza dimenticare la spedizione da Europa dal costo di 4.5€, restando sempre un'ottima offerta.

