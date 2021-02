Con l'aumento dell'intelligenza dei dispositivi elettronici, i prodotti di questo tipo si sono ampliati a più campi. Come ad esempio il rilevatore smart per la postura corretta Wizard, in offerta lampo su GearBest.

Wizard: il rilevatore smart per la postura corretta è in offerta lampo su GearBest

Come funziona questo dispositivo tanto interessante? Come possiamo comprendere, va indossato tra il collo e le spalle, come se fosse un collarino e da lì semplicemente lasciarlo lavorare. Cosa ci porta, in sintesi? Il rilevatore Wizard permette di ricordarci di mantenere una postura corretta ogni volta che questo non accade sempre.

Esso funziona tramite Bluetooth ed è possibile collegarlo allo smartphone per impostare vari parametri, così da non perdere utili informazioni durante anche le sessioni di lavoro o di allenamento così da rimanere sempre in salute anche per quanto riguarda la postura.

Trovate il rilevatore smart per la postura corretta Wizard su GearBest ad un prezzo di 19.4€, ottenibile tramite l'offerta lampo sullo store, a cui vanno aggiunti i 3.06€ per le spese di spedizione. Per quello che costa, può rivelarsi un affare davvero utile per quella che è la vostra salute.

