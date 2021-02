La nuova webcam di Xiaomi è la compagna perfetta per i RedmiBook e non solo

Lanciata lo scorso dicembre, la webcam di Xiaomi Mijia si è rivelata interessante fin da subito visto il suo design che si sposa alla perfezione con i RedmiBook: questi infatti sono sprovvisti di videocamera (tranne questa versione da 14″ con Intel Core 3) e il look del nuovo prodotto della casa cinese permette di effettuare videochiamate senza il minimo ingombro e ad un prezzo super contenuto, grazie a quest'offerta di AliExpress.

Xiaomi Mijia HD Webcam debutta in offerta su AliExpress

La nuova webcam Xiaomi Mijia misura 90 x 28 x 18.5 mm per un peso di 34.5 grammi, dimensioni che la rendono perfetta per le cornici dei RedmiBook. Ovviamente è possibile utilizzarla anche su altri terminali e se avete un display sottile andrà benissimo anche per il vostro PC Desktop. La webcam ha una risoluzione HD (1280 x 720 pixel) ed una presa USB 2.0 plug and play: basterà collegare il dispositivo al vostro computer (il cavo mirua 50 cm) e sarà operativo in un lampo, senza la necessità di installare alcun driver manualmente.

Il prezzo della nuova Xiaomi Mijia HD Webcam è di soli 13.9€: il dispositivo è in offerta su AliExpress, tramite il box qui sotto. Se non riuscite a visualizzare correttamente il link, provate a disattivare AdBlock.

