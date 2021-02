Uno dei brand specializzati in indossabili è sicuramente Mobvoi, autore di prodotti come cuffie e orologi smart. E proprio gli smartwatch TicWatch gli utenti sono sempre attenti a quando sono in offerta, come su AliExpress con codice sconto, offerta lampo e spedizione da Europa.

TicWatch S2, E2, C2 Plus, GTX, Pro 3 (anche LTE) in offerta con codice sconto e offerta lampo su AliExpress

Per iniziare la carrellata di smartwatch Mobvoi in offerta, partiamo dai Ticwatch S2 ed E2, entrambi dotati del sistema operativo WearOS ma anche il chipset Snapdragon Wear 2100, oltre ad un'ottima batteria da 450 mAh. Sono entrambi disponibili con spedizione da Europa al prezzo di 97.2€ (S2) e 90.4€ (E2).

Salendo di livello si arriva poi al TicWatch C2 Plus in offerta, che sempre con WearOS ma con materiali più pregiati ed un display AMOLED da 1.3″ con cassa circolare. Lo trovate all'ottimo prezzo di 108.9€. Per chi cerca invece un prodotto più economico ma di sicura riuscita è presente in offerta anche il TicWatch GTX, con sistema operativo e azioni più basic ma di sicura efficienza che trovate al prezzo di 36.9€.

Chiudono le offerte Mobvoi gli ultimi top gamma TicWatch Pro 3 sia in versione GPS, sia in versione LTE con l'ultimo chipset Snapdragon Wear 4100 e WearOS aggiornato all'ultima versione ad un prezzo davvero imbattibile di 287€ e 293€ (LTE).

Trovate tutte le offerte nei box codice qui in basso, a cui vi consigliamo di applicare il Coupon venditore per ottenere il prezzo sopraindicato.

