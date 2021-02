Siete in cerca di una soundbar potente da piazzare sotto la vostra smart TV per avere il massimo dell'audio? Allora eccovi serviti con Blitzwolf BW-SDB1 Pro, soluzione da 60W che punta forte sulla potenza, in offerta con codice sconto direttamente dai magazzini europei di Banggood!

Codice sconto Blitzwolf BW-SDB1 Pro, in offerta con spedizione EU

Come anticipato in apertura, la soundbar Blitzwolf BW-SDB1 Pro offre una potenza audio di 60W grazie al lavoro di quattro speaker integrati, in grado di offrire un'esperienza a 360°. Non mancano il supporto all'audio a due canali, bassi corposi e il 3D stereo; inoltre sono presenti vari scene, per impostare al meglio l'audio (modalità musica, film e notizie) e creare un atmosfera coinvolgente in base ai contenuti. Il design minimale ed elegante offre un tocco di classe alla vostra smart TV, accompagnata da un accessorio che contribuisce a rendere ancora più stilosa la vostra postazione multimediale.

La soundbar Blitzwolf BW-SDB1 Pro è in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

