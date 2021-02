Uno dei leader nel mercato degli indossabili è senza dubbio Huami, che da anni lancia soluzioni di grande livello. E sicuramente una bella scorpacciata di smartwatch Amazfit in offerta con codice sconto su AliExpress è l'ideale per chi cerca un wearable adatto alle esigenze di tasca e caratteristiche, con l'utilità della spedizione da Europa.

Gli smartwatch Amazfit Stratos 3, GTS 2e, GTS 2 Mini, GTR 2e, Neo e Bip U Pro in offerta con codice sconto su AliExpress

Iniziamo il novero di prodotti a marchio Amazfit con il sempreverde Stratos 3, con display da 1.34″, costruito con materiali resistenti, durata fino a 14 giorni in modalità standard grazie alla batteria da 300 mAh, 19 modalità sportive e BioTracker all'ottimo prezzo di 133.3€.

Passiamo poi a tre degli ultimi arrivati sul mercato, cioè gli Amazfit GTS 2e, 2 Mini e GTR 2e. Tutti dotati di display AMOLED Always-On, tantissime modalità sportive da monitorare, tante watch face da utilizzare e anche il comodo sistema di rilevamento OxygenBeats (non presente sul GTS 2 Mini). Li trovate rispettivamente in offerta con Coupon al prezzo di 103.9€, 72.2€ e 108€, che li rende davvero imperdibili.

Chiudiamo poi la carrellata con due smartwatch per chi cerca un rapporto qualità/prezzo molto importante. Infatti, gli Amazfit Neo e Bip U Pro sono davvero gli indossabili giusti per tutte le tasche. Il primo, con la sua anima vintage, è dotato comunque di funzioni smart che lo rendono davvero completo. Infatti, è possibile monitorare i passi, il battito cardiaco ma anche le calorie bruciate e l'indice di salute PAI. Un orologio più avanzato e con schermo a colori invece è il secondo della lista, che si distingue per la tecnologia OxygenBeats, monitoraggio di ben 60 modalità sportive e del sonno con la tecnologia SomnusCare. Entrambi sono disponibili al prezzo di 27.8€ e 54.8€ in offerta su AliExpress.

Amazfit con Coupon venditore e spedizione da Europa su AliExpress

Trovate tutti gli smartwatch Amazfit sopracitati ai link nei box Coupon in basso, a cui poi dovrete anche applicare quello del Venditore per ottenere i prezzi sopraindicati.

