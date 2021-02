Dopo il ritorno in stock – era ora! – di CHUWI GemiBook, ecco una pratica soluzione per completare la vostra postazione dedicata allo smart working (o il vostro ambiente di lavoro, ovviamente). La nuova sedia da ufficio Douxlife Classic MC-CL01 è una soluzione pratica ed elegante, proposta ad un ottimo prezzo grazie a questa offerta lampo, con tanto di spedizione direttamente dai magazzini europei di Banggood.

La sedia da ufficio Douxlife Classic MC-CL01 è in offerta lampo con spedizione EU

Realizzata con rivestimento in ecopelle – dettaglio che la rende elegante e gradevole alla vista – la sedia da ufficio targata Douxlife si adatta alla perfezione a qualsiasi ambiente. Dotata di uno schienale reclinabile fino a 135° e di un pratico poggiapiedi, si tratta di una soluzione economica ma robusta e resistente (anche grazie alla struttura in metallo). Ovviamente non manca la possibilità di regolare l'altezza, da 41 fino a 52 cm (tramite l'apposita levetta).

La sedia da ufficio Douxlife Classic MC-CL01 è disponibile in offerta lampo su Banggood, senza la necessità di inserire un codice sconto. Non dovrete far altro che accedere alla pagina del prodotto ed effettuare il vostro acquisto (che, ricordiamo beneficia della spedizione dall'Europa). Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

