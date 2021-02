Oltre a Note 9T 5G la compagnia cinese ha lanciato in Italia anche il modello 9T ma sembra che il dispositivo sia temporaneamente sparito dai radar e non arrivati ancora dettagli sulla commercializzazione. Poco male, grazie a Banggood: se avete in mente di mettere le mani sul nuovo low budget di Xiaomi, potete approfittare di questa offerta lancio che rende Redmi 9T ancora più appetibile.

Redmi 9T in versione Global è già disponibile su Banggood, in offerta lancio

Per chi si fosse perso quale dettaglio, a differenza del modello maggiore, Redmi 9T offre solo la connettività LTE ma presenta comunque caratteristiche interessanti (specialmente in relazione al prezzo). Il mid-range è equipaggiato con il sempreverde Snapdragon 662, accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage UFS 2.1/2.2.

La batteria è un'unità da 6.000 mAh con ricarica da 18W mentre il comparto fotografico offre una quad camera da 48 + 8 + 2 + 2 MP con grandangolo e macro. Frontalmente abbiamo un pannello IPS da 6.53″ Full HD+ con un notch a goccia contenente una selfie camera da 8 MP.

Redmi 9T è in offerta lancio in versione Global, sia nella sua incarnazione da 4/64 GB (proposta a 133€) che in quella da 6/128 GB (a 158€). Si tratta di cifre alquanto appetibili, perfette per chi cerca un dispositivo basic ma senza troppe rinunce e per chi punta ad un telefono secondario economico. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate il box, provare a disattivare AdBlock.

