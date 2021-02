Scegliere tra i tanti elettrodomestici intelligenti per la pulizia della casa non è semplice. Ci sono però brand che facilitano sicuramente la scelta, come Proscenic con il suo robot aspirapolvere M7 Pro, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying spedito da Europa gratis.

Proscenic M7 Pro: il robot aspirapolvere 2-in-1 con base di svuotamento è in offerta con codice sconto su Geekbuying

Il design del robot aspirapolvere e lavapavimenti è sicuramente simile e non lontano dai volti noti di questo settore, ma anche nelle specifiche fa parte di quel range di prodotto. Infatti, partendo dalla potenza di aspirazione da 2700 Pa, ma anche con una batteria molto capiente da 5200 mAh, che permette una pulizia a lungo termine. Oltre a questo, è dotato di un buon contenitore della polvere da 600 ml ed uno per l'acqua da 110 ml.

Guardando poi alle funzioni smart, non manca di un sistema sensoristico LDS (con ben 24 sensori) tra cui il LiDAR. Tutto è regolabile da app, su cui è possibile creare una mappatura delle mura domestiche ed impostare le aree in cui non farlo accedere, creando una specie di muro virtuale. Insomma, una volta impostato non dovrete preoccuparvi di nulla. La chicca però è sicuramente la base di svuotamento che rende il prodotto subito pronto per l'uso, oltre che ad essere utile per ricaricarlo.

Trovate il robot aspirapolvere 2-in-1 Proscenic M7 Pro al prezzo in offerta di 352.7€, questo grazie al Coupon dedicato di Geekbuying. Inoltre, la spedizione è gratuita e soprattutto da Europa.

