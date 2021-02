Se siete in cerca di un PC da gaming fisso e compatto, magari una soluzione dal prezzo accessibile in offerta, e non disdegnate uno stile stravagante, allora date un'occhiata alla soluzione targata IPASON, un terminale che di certo si sa distinguere in fatto di design.

Il PC da gaming fisso di IPASON debutta in offerta lampo, con spedizione dall'Europa

Il PC da gaming fisso a marchio IPASON presenta una design compatto (24.2 x 21.8 x 16 cm per un peso di 8.5 Kg) ed una pratica maniglia nella parte superiore per rendere più agevole qualsiasi spostamento. A bordo del terminale troviamo una serie di specifiche golose: a muovere il tutto abbiamo il processore Intel Core i5 9400F, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 ed uno storage SSD da 480 GB. Per quanto riguarda la parte grafica, il PC da gaming ospita una scheda GeForce RTX2060 (6 GB GDDR6). Il sistema operativo è Windows 10 mentre lato connettività troviamo il supporto Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.0.

Il PC da gaming fisso compatto IPASON Gaming Box è disponibile in offerta lampo su Banggood, con spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Il terminale sarà in sconto fino al 25 febbraio, solo per un numero limitato di unità; inoltre beneficia della spedizione rapida in 24 ore. In basso trovate il link all'acquisto; se non visualizzate correttamente il box qui sotto provare a disattivare AdBlock.

