Quando parliamo di gaming mobile, l'attenzione si volge a dispositivi che spesso costano cifre relativamente alte. Anche perché molti brand tentano di piazzare modelli di fascia media a prezzi contenuti catalogandoli da “gioco”, senza però riuscirci. Per questo, l'offerta dello smartphone da gaming Nubia Red Magic, in versione Global, su Geekbuying con Coupon è sicuramente da tenere in considerazione, sia per il prezzo, sia per la spedizione da Europa gratis.

Nubia Red Magic versione Global in offerta con Coupon su Geekbuying

Già dal design, comprendiamo l'anima da smartphone gaming del Nubia Red Magic, capostipite di una line up molto interessante, ma anche le specifiche ci fanno capire che resta un'ottima alternativa per il gioco da mobile. Infatti, il chipset Snapdragon 835, uscito nel 2017, rappresenta ancora una buona alternativa ai mid-range, come anche il display da 6″ Full HD+, la memoria RAM da 8 GB LPDDR4X e i 128 GB di storage UFS 2.1.

Non manca poi il sistema di raffreddamento ideale per ogni prodotto gaming, così come i trigger della vibrazione, che si vanno ad aggiungere all'ottimizzazione software che Nubia ha pensato per il suo smartphone. Presente anche il codec audio DTS. Tornando all'hardware, è presente una fotocamera posteriore da 24 MP, mentre per la selfie camera abbiamo 8 MP. Presente inoltre Bluetooth 5.0 e batteria da 3800 mAh con ricarica rapida.

Nubia Red Magic, versione Global, è quindi su Geekbuying in offerta con Coupon al prezzo di 159.5€, davvero ottimo considerando le sue specifiche ma anche la spedizione da Europa gratis.

