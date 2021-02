Siete in cerca di uno smartwatch casual, magari da maltrattare a più non posso, ma volete spendere poco senza rinunciare troppo? Niente paura perché NO.1 DT36 è la soluzione perfetta, con tante funzionalità (tra cui anche il monitoraggio SpO2) ed un prezzo decisamente goloso, reso ancora più appetibile dal codice sconto di Banggood.

NO.1 DT36 è il clone di Apple Watch super economico, in offerta con codice sconto

Equipaggiato con un display touch a colori da 1.75″ (con risoluzione 485 x 420 pixel), NO.1 DT36 si presenta come un'alternativa low budget al celebre Apple Watch. La parte frontale è protetta da un vetro con curvatura 2.5D, mentre lungo il bordo destro è presente un pulsante fisico. Pur trattandosi di una soluzione parecchio economica, il modello DT36 non si fa mancare nulla: abbiamo il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, il controllo del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), l'impermeabilità di tipo IP67 e le solite feature legate al fitness. Il dispositivo è compatibile con cinturini da 20 mm. La batteria a bordo è un'unità da 260 mAh, in grado di offrire un'autonomia fino a 10 giorni in standby e fino a 5 di utilizzo tipico.

Per quanto riguarda le altre funzionalità, lo smartwatch NO.1 DT36 offre i controlli della musica, la calcolatrice, il supporto alle notifiche di SMS ed app. Inoltre è possibile sincronizzare il dispositivo con la propria rubrica ed effettuare (o rispondere) alle chiamate tramite Bluetooth.

Se siete interessati, in basso trovate il link all'acquisto: lo smartwatch NO.1 DT36 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Banggood ad un prezzo particolarmente allettante. Se non visualizzare correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

