Dopo esserci deliziati con il super modello con display 2K e Snap 730G, torniamo su lidi più accessibili ma restiamo in tema di tablet con Android 10 a bordo, questa volta con un codice sconto dedicato a Lenovo Tab P11!

Codice sconto Lenovo Tab P11: risparmia con questo coupon da utilizzare su Banggood

Display IPS da 11″ con risoluzione di 2000 x 1200 pixel, corpo in metallo, configurazione Quad Speaker ed una fotocamera principale da 13 MP: queste le principali caratteristiche di Lenovo Tab P11. Il tablet arriva con Android 10 a bordo ed è mosso dal chipset Snapdragon 662, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Il tablet Lenovo Tab P11 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood; di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non riuscite a visualizzare il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu