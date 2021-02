Avere a disposizione una soluzione PC di buona qualità ma ad un prezzo contenuto è ormai una prerogativa di molti. Quindi, una soluzione economica come il notebook KUU YBOOK, dotato di display 3K, è sicuramente un'offerta da non perdere, soprattutto con il codice sconto e la spedizione da Europa gratis su GearBest.

KUU YBOOK: il notebook economico con display 3K è in offerta con codice sconto su GearBest

Il laptop si presenta con un design molto moderno e soprattutto in linea con prodotti ben più costosi. Ma sono le sue caratteristiche a renderlo adatto ad operazioni semplici come la scrittura o la modifica di documenti o per vedere qualche film o serie TV. Questo perché il pannello da 13.5″, adattissimo per la mobilità, è dotato di una risoluzione 3K IPS.

Per la CPU abbiamo un chipset Intel Pentium J3710, condito da 4 GB di RAM e 128/256 GB di storage SSD. Nonostante sia molto leggero, solo 1.19 kg, è dotato di un'ottima batteria da 60.8 Wh, oltre alla connessione Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.0. Quanto alle porte troviamo due USB 3.0, una Type-C, ingresso MicroSD, HDMI e jack 3.5 mm.

Il prezzo di questo notebook low cost KUU YBOOK, grazie all'offerta con Coupon dedicato di GearBest, è di 296.2€ nella configurazione 4/128 GB e 319.7€ nella configurazione 4/256 GB, che lo rendono un comodo alleato per la mobilità. Questo senza dimenticare la spedizione da Europa gratis.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .