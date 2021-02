Musica e Xiaomi, un connubio perfetto ed un toccasana per il proprio umore, grazie alla nuova Kalimba di Xiaomi YouPin, ora in offerta su AliExpress: uno strumento elegante e pratico, capace di regalare una buona dose di relax grazie al suo suono.

La Kalimba di Xiaomi YouPin è sempre un piacere da vedere: un accessorio simpatico, ad un prezzo mini

Purtroppo se ricordate la Kalimba-gattosa dello scorso anno (la vedete in alto), a questo giro si tratta di un prodotto differente, seppur proveniente ancora una volta dalla piattaforma di crowdfunding della casa cinese. La nuova Kalimba di Xiaomi YouPin arriva con un look decisamente meno “appariscente” ma resta comunque bellissima.

Rispetto alla versione precedente – con otto tasti – questa volta abbiamo un livello di complessità leggermente maggiore, con 17 tasti. Il corpo è realizzato in legno e la confezione comprende anche un martelletto per accordare lo strumento.

Per chi si fosse perso qualcosina, la Kalimba è uno strumento musicale africano, formato da varie lamelle di legno o di metallo applicate ad una cassa di risonanza. Si tratta di uno strumento dal suono particolarmente rilassante ed armonioso, perfetto per una breve fuga all'insegna del relax. La Kalimba di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su AliExpress, tramite il link in basso: se non visualizzate correttamente il box provare a disattivare AdBlock.

