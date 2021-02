Negli ultimi anni l'attenzione della tecnologia si è spostata fortemente verso l'utenza gaming. In questo sono inclusi anche accessori, come lo speaker Bluetooth a forma di casco del videogame PUBG di GameSir, che va in offerta con codice sconto su Geekbuying con spedizione da Europa.

Il casco PUBG speaker Bluetooth GameSir GB98K è in offerta con codice sconto su Geekbuying

A parte il design inconfondibile dell'elmetto Spetsnaz e delle forze sovietiche durante la Guerra Fredda, il casco PUBG di GameSir ha delle caratteristiche di speaker Bluetooth di tutto rispetto. Questo grazie ai woofer con ampio diaframma vibrante da 34 mm. Il modulo batteria da 500 mAh inoltre garantisce diverse ore di ascolto. Non manca poi l'anima gaming del prodotto con il LED RGB personalizzabile, così da starci perfettamente in una postazione da gamer senza sfigurare affatto.

Presenti anche i tasti funzione per Play, Pausa e Canzone successiva. Compatibile sia con Android che con iOS è ricaricabile tramite cavo Micro-USB. Infine è davvero comodo da portare praticamente ovunque, dato anche il peso di soli 360 grammi.

Il casco speaker Bluetooth PUBG GB98K di GameSir va quindi in offerta con Coupon su Geekbuying, dove lo potrete ottenere al prezzo di 31€. A questi vanno abbinati i 4.5€ per la spedizione da Europa, restando un'offerta da non perdere, soprattutto se siete appassionati.

N.B. Se non doveste visualizzare il Box Coupon, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu