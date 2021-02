Da quando Apple ha apportato la ricarica wireless ai suoi iPhone, è partita la corsa all'accessorio più adatto. Così come il nuovo caricabatterie magnetico wireless Essager per iPhone da 15W ad un prezzo top in offerta lampo su AliExpress.

Essager Magnetic: il caricabatterie magnetico wireless per iPhone in offerta lampo e codice sconto su AliExpress

Se guardiamo al design, notiamo una certa eleganza e compattezza che lo rende adattabile ad ogni ambiente. Ma di certo, il caricatore Essager Magnetic è anche molto utile, vista la possibilità di ricaricare gli iPhone compatibili in più tipi di potenza, dai 5 ai 15 W.

Esso va collegato tramite Type-C ad un caricabatterie, possibilmente da 20W, così da non avere rallentamenti di sorta. Ovviamente, grazie alla sua conformazione, è possibile sia guardare video che giocare durante la ricarica, oltre a poter ascoltare tranquillamente musica con auricolari wireless.

Trovate il caricatore Essager Magnetic in offerta lampo su AliExpress, a cui potete applicare anche un Coupon Venditore per averlo all'imperdibile prezzo di 7.2€. A questo prezzo va applicata la spedizione da 1.6€, che però non inficia l'ottima offerta. Nel caso volete, c'è anche una versione con caricabatterie da 20W incluso ad un prezzo maggiorato.

N.B. Se non doveste visualizzare il codice sconto, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.



⭐️ Segui e supporta GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .