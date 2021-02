Codice sconto Docking Station BlitzWolf BW-TH12

Volete trasformare il vostro notebook in una vera e propria postazione da lavoro, perfetta e senza limiti? Allora la nuova Docking Station BW-TH12 targata BlitzWolf non potrà che ingolosirvi, specialmente con un codice sconto dedicato!

Crea la tua postazione perfetta con la Docking Station BlitzWolf BW-TH12 | Codice sconto

Il modello BW-TH12 di BlitzWolf si presenta come un dispositivo dalle dimensioni ridotte e compatte, senza rinunce: la Docking Station 14 in 1 offre tantissime porte per creare la postazione perfetta, sia con PC Windows che MacOS. Presente all'appello un ingresso DP e due HDMI, per poter montare fino a 3 monitor; inoltre non mancano ben 4 porte USB-A 3.0 per collegare tastiera, penne USB, stampante e quant'altro. La station offre anche una porta Ethernet RJ45 (1000 Mb/s) e l'ingresso mini-jack da 3.5 mm. Insomma, si tratta di un modulo più completo che mai!

La nuova Docking Station BlitzWolf BW-TH12 14 in 1 è disponibile su Banggood in offerta con codice sconto; in basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare. Se non riuscite a visualizzare il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

