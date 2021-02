Ogni prodotto della nostra casa o dell'ufficio può essere reso oggi intelligente. L'esempio pratico sono gli elettrodomestici, ma può esserlo anche una cassaforte, come la nuova da Xiaomi Mijia, che succede quella in collaborazione con Ningbo, che protegge i vostri averi in maniera smart ad un prezzo piuttosto interessante per la categoria.

La cassaforte Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box debutta in offerta lampo su AliExpress

La nuova cassaforte Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box si presenta minimale e moderna, di colore grigio scuro come spesso accade per questo tipo di prodotto ed è comunque compatta. Le sue funzioni però, sono indubbiamente quelle che più attirano l'attenzione: infatti, ha 6 modalità di protezione intelligenti: impronta digitale, password, password OTP, Bluetooth, chiave fisica ed autenticazione a due fattori. Supporta persino una password virtuale fino a 20 caratteri per proteggere la password reale. Esse possono essere impostate tramite l'app Mijia.

Inoltre, la cassaforte smart di Xiaomi Mijia ha un cilindro della serratura di grado C, il più elevato nello standard dedicato. In più, la sua struttura a due livelli è costruita in acciaio Mn 65, tra i più resistenti in quanto ad anti-perforazione utilizzato anche per le grandi navi. Oltre a soldi e preziosi, può contenere documenti A4 e vari certificati. Infine, la comunicazione tra la cassaforte e lo smartphone è crittografata.

Dopo il debutto in patria la cassaforte Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box arriva anche per noi occidentali grazie ad AliExpress ed è già in offerta lampo. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

