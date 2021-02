Negli ultimi tempi anche lavorare è diventata una questione di stile. Ci sono brand capaci sia di prodotti da gaming, sia da office come fa BlitzWolf con la sua sedia da ufficio BW-HOC4 in offerta con codice sconto su Banggood e spedizione da Europa gratis.

BlitzWolf BW-HOC4: la sedia da ufficio è in offerta con codice sconto su Banggood

Dallo stile minimale ma moderno, la sedia di BlitzWolf è adatta sia per un ufficio dirigenziale, sia per un ufficio più creativo. Il tessuto traspirante la rende ideale per ore di lavoro, ma anche il supporto lombare, tra l'altro è reclinabile e anche regolabile in altezza. Il pistone infatti agisce su tre livelli, inoltre il poggiatesta è removibile.

La base con ruote a cinque punte è molto stabile e composta di materiali di qualità. Le ruote sono inoltre totalmente mobili. Tornando alla regolazione dell'altezza è possibile portarla fino ad una misura di 52.5 cm, in più è sicuramente di spessore considerando che pesa circa 16 kg.

Trovate la sedia da ufficio BlitzWolf BW-HOC4 va in offerta con codice sconto su Banggood al prezzo di 126.7€, con tanto di spedizione da Europa gratis, che la rendono un accessorio di classe e di sicura resa per gli uffici più moderni e stilosi.

N.B. Se non doveste visualizzare il Box Codice, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

