Dopo averci deliziato con i modelli iPlay 20 e 30, spesso in sconto a prezzi decisamente accessibili, il produttore cinese torna alla carica con l'ennesima novità in salsa low budget. Si tratta di Alldocube iPlay 40, tablet con Android 10 e supporto 4G che non rinuncia ad offrire qualcosina in più, seppur mantenendosi su un prezzo contenuto grazie all'offerta con codice sconto di Banggood. E ora il terminale diventa ancora più goloso grazie alla spedizione dall'Europa.

Alldocube iPlay 40 debutta in sconto su Banggood: tutto sul nuovo tablet low budget

Design e display

Il nuovo tablet del produttore si presenta con un look collaudato ma elegante, con bordi arrotondati ed un ampio pannello IPS In-Cell da 10.4″ con risoluzione 2K (200 x 1200 pixel). Il corpo misura 248.1 x 157.86 x 82 mm (per un peso di 475 grammi) ed è realizzato in metallo. Lungo la cornice superiore trova spazio una selfie camera da 5 MP mentre sul retro abbiamo un'unità da 8 MP.

Scheda tecnica

A muovere il dispositivo abbiamo un chipset Unisoc Tiger T618, soluzione octa-core con GPU Mali G52, 8 GB di RAM e 128 GB di storage (espandibile tramite microSD). La batteria è un'unità da 6.000 mAh mentre lato connettività troviamo il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5G, il supporto SIM 4G ed il GPS. Il software è basato su Android 10.

Trattandosi di un tablet – quindi di un terminale votato alla multimedialità – non manca una configurazione Quad Speaker, per godere al meglio dei vari contenuti.

Alldocube iPlay 40 in offerta con codice sconto: prezzo e disponibilità

Il tablet Alldocube iPlay 40 scende di prezzo grazie a Banggood e al codice sconto dedicato: questa volta però, il dispositivo beneficia delle spedizione dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzato. Nel caso in cui non riusciate a visualizzare correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

