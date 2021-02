Quando scriviamo al PC, non c'è nulla di meglio di scrivere con un feedback della tastiera importante. Ma ci vuole anche stile, quindi il set di tasti di ricambio a marchio AKKO per tastiera meccanica fanno sicuramente al caso vostro, soprattutto in offerta lampo su GearBest.

AKKO: il set di tasti di ricambio per tastiera meccanica in offerta lampo su GearBest

I keycaps di ricambio del set sono esattamente 157, quindi nessun tasto rimane fuori. Presenti infatti sia quelli per il tastierino numerico laterale, sia quelli superiori, ma anche i tasti funzione, quelli alternativi di colore rosso e anche alcuni tasti extra al fine di avere un ulteriore ricambio.

Sono adattabili a tutte le misure di tastiera dai 61 ai 108 tasti per tastiera meccanica, così da rispondere a tutte le esigenze dell'utente. Molto bella anche la confezione che li contiene tutti, che permette anche di riporli in modo ordinato. Presente anche un comodo estrattore di keycaps.

Il set di keycaps AKKO per tastiera meccanica è in offerta lampo su GearBest all'ottimo prezzo di 29.2€, che va abbinato alla spedizione aerea registrata da 0.7€, restando un costo davvero interessante.

