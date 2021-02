La mobilità ha sicuramente avuto una spinta in più da quando l'elettronica ha preso parte integrante dei mezzi di trasporto. Così come monopattini e bici elettriche, anche lo skateboard diventa elettrico come lo Xiaomi ACTON X1, che va in offerta con codice sconto su Geekbuying con tanto di spedizione da Europa gratis.

Xiaomi ACTON X1: skateboard elettrico in offerta con codice sconto su Geekbuying

La struttura dello skateboard del partner del colosso cinese è sicuramente molto simile a quello delle tavole più moderne, ma ha sicuramente un'anima totalmente differente. A partire dal motore da 500 W, che insieme alla batteria Samsung da 10 moduli permette di percorrere fino a 12 km con una singola carica. La sua forza di spinta permette anche di salire una rampa inclinata del 15%.

La struttura a sette strati di acero canadese ha inoltre nella parte sottostante un impianto di LED che permette quindi anche un'attività notturna, soprattutto per gli skater professionisti. Ottimo anche il carico massimo da 100 kg quindi per pesi differenti. Per la parte smart, presente un freno intelligente oltre ad un sistema anti-surriscaldamento.

Lo skateboard elettrico Xiaomi ACTON X1 va quindi in offerta con Coupon su Geekbuying all'ottimo prezzo di 243.50€, che abbinato alla spedizione da Europa gratuita lo rende davvero un prodotto da non perdere.

N.B. Se non doveste visualizzare il box codice, vi consigliamo di disattivare l'AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu