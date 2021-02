Nonostante sia un settore non tra i primi per numeri di vendite, quello dei tablet è ancora abbastanza apprezzato soprattutto per multimedialità e produttività mobile. Tra i tanti brand Android specializzati c'è Chuwi, produttore anche di notebook, che come ultimo modello lanciato ha pensato di ispirarsi sicuramente ad un iPad Air di ultima generazione, ma per specifiche e prezzo il tablet Android HiPad Plus è sicuramente di tutt'altra pasta.

Chuwi HiPad Plus: tablet Android dal design squadrato, 128 GB e display 2K

Design e specifiche

Guardando al design, il look squadrato di Chuwi HiPad Plus gli dà sicuramente un tono importante, nonostante sia tutto sommato leggero. Quanto alle specifiche hardware, partiamo dalla CPU pensata per i tablet MediaTek MT8183, con GPU Mali-G72. Per la memoria, abbiamo 4 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage. Il display è sicuramente un punto di forza, grazie alla risoluzione 2K (in un particolare formato da 2176 x 1600 pixel) in un pannello da 11″.

Non manca poi un sensore fotocamera principale da 12 MP ed una selfie camera per le videochiamate da 5 MP. Il modulo batteria è invece ha una capienza da 7300 mAh. Supporto a Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band ed il sistema operativo è Android 10. Presente anche l'OTG, collegabile tramite USB Type-C.

Prezzo e disponibilità

Attualmente il tablet Chuwi HiPad Plus non è ancora disponibile alla vendita, ma il suo prezzo si aggira intorno ai 230€. Se però lo avete adocchiato come possibile nuovo dispositivo non temete, presto vi aggiorneremo sull'acquisto sia dallo store ufficiale che dagli store di importazione più noti come Banggood!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu