Gli ultimi capitoli della serie ZenFone hanno sorpreso piacevolmente utenti e addetti ai lavori, grazie ad un design differente dal resto della massa e performance di tutto rispetto. La flip camera di ASUS convince, ma sembra che per il 2021 l'azienda asiatica stia pianificando un altro colpo da maestro, con il lancio di uno ZenFone Mini!

ASUS sarebbe al lavoro su uno Zenfone Mini: ecco che cosa sappiamo

Nel corso dei prossimi mesi ASUS lancerà il suo flagship da gaming ROG Phone 5 in primavera, un dispositivo che si preannuncia ancora una volta un successo grazie ad un paio di migliorie degne di nota (ma ancora alla stregua di indiscrezioni, ricordiamo). Nel frattempo aspettiamo anche novità in merito alla serie ZenFone 8, presumibilmente in arrivo nel corso della seconda metà del 2021. Nonostante manchino un bel po' di mesi, fervono già i preparativi e sembra che si saranno buone nuove per gli amanti degli smartphone compatti. ASUS starebbe preparando anche uno ZenFone Mini (o ZenFone 8 Mini, che dir si voglia), soluzione premium ma dalle dimensioni contenute.

Purtroppo il report che ha svelato questa presunta novità non entra nel merito dei dettagli e per ora non è dato di sapere nulla su scheda tecnica e design.

Non solo ASUS: anche Xiaomi e OnePlus potrebbero optare per un modello compatto

Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi veritiera sarebbe di certo una vittoria per tutti gli utenti scottati dall'assenza di uno smartphone compatto sul mercato. Cupertino ha lanciato il suo iPhone 12 Mini, accontentando gli appassionati ma per il momento nel mondo Android si brancola nel buio. Si vocifera – a causa di un teaser alquanto ambiguo, lo vedete in alto – dell'arrivo di uno Xiaomi Mi 11 Mini, ma per ora non vi è una conferma ufficiale. Qualche tempo fa Redmi è intervenuta sulla questione, ma più che altro per sottolineare le difficoltà nel realizzate un top compatto che sia degno. Il panorama però si allarga con il possibile OnePlus 9 Lite: pur non avendo dalla sua lo Snap 888, i rumor parlano comunque di un chipset di tutto rispetto (lo Snapdragon 865).

Insomma, tanti Mini e Lite che potrebbero essere in dirittura d'arrivo: che il 2021 sia l'anno del ritorno degli smartphone compatti? Che cosa ne pensate? Preferireste un dispositivo contenuto oppure avete imparato ad apprezzare i “giganti” che dominano il panorama attuale?

