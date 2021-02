Gli appassionati di cani e gatti sanno che spesso uno dei nemici principali e il phon da utilizzare dopo il bagnetto: non tutti gli animali sono propensi a farsi investire da un getto di aria calda emanato da un dispositivo rumoroso! Per questo motivo Xiaomi YouPin ha lanciato la nuova asciugatrice per animali domestici, un dispositivo dal prezzo non proprio accessibile, ma che permette di asciugare in modo rapido e accurato gatti e cani di piccola taglia, senza alcun trauma.

Xiaomi YouPin presenta l'asciugatrice per animali domestici | Caratteristiche & Prezzo

L'asciugatrice per animali domestici arriva su Xiaomi YouPin ed è prodotta da HomeRun, uno dei brand partner specializzato proprio in accessori per cani e gatti. Il dispositivo si presenta come una cabina dal design minimale, che misura 467 x 437 x 336 mm (per un peso di 10.8 Kg); il look la rende perfetta come accessorio per il bagno, ma visto il peso ridotto e la portabilità, potrà essere riposta facilmente.

Frontalmente troviamo un pannello trasparente in metacrilato mentre l'intera struttura è realizzata in ABS ad alta resistenza, in grado di sostenere un peso fino a 60 kg.

All'interno dell'asciugatrice è presente un sistema ad aria in grado di generare calore fino ai 39°C: quindi non verrà mai raggiunta una temperatura eccessiva, che potrebbe infastidire il nostro compagno. Altro dettaglio importante riguarda il livello di rumore, qui ridotto ad un massimo di 40 dB. Si tratta quindi di una soluzione di certo più appetibile rispetto al classico phon.

Se tenete alla massima igiene, niente paura: il dispositivo è in grado di eliminare fino al 94.5% di germi e batteri grazie al calore generato e può essere utilizzato per igienizzare i giocattoli e gli accessori del vostro compagno.

L'asciugatrice per animali domestici di HomeRun ha debuttato su Xiaomi YouPin al prezzo di 322€ al cambio attuale, quindi 2.499 yuan.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sei appassionato di Xiaomi? Allora non perdere la nostra recensione del Mi 11, l'ultimo super top di gamma del brand!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu