Abbiamo visto come ZTE, nel corso dei mesi passati, abbia dato dimostrazione di una gran forza a livello ingegneristico. Con ZTE Axon 20, infatti, ha dimostrato di aver raggiunto un livello di qualità davvero elevato, riuscendo per la prima volta ad inserire una fotocamera anteriore sotto il display. Questo, però, non è stato affatto un punto di arrivo. Da parte del brand, dunque, c'è la volontà di continuare a stupire in tale ambito, puntando sempre molto sul comparto fotografico. Motivo per cui anche ZTE Axon 30 Pro si proporrà di introdurre sul mercato una soluzione multimediale innovativa tra le sue specifiche, senza rinunciare alla convenienza nel prezzo.

Aggiornamento 28/01: ZTE ha rivelato il nome definitivo del flagship, con alcuni dettagli su design e camera. Trovate tutto nelle sezioni “Design e specifiche hardware” e “Fotocamera”.

ZTE Axon 30 Pro: cosa sappiamo su specifiche, prezzo e uscita?

Design e specifiche hardware | 28/01

Siamo davvero molto curiosi di capire come sarà costruito ZTE Axon 30 Pro, che in queste ore inizia a ricevere i primi spiragli di design con un richiamo al camera bumper molto particolare, che conferma anche il nome definitivo dello smartphone nel poster ufficiale del brand.

E se del design si sa ancora poco, anche per l'hardware è tutto da scrivere, con il solo chipset Snapdragon 888 confermato per la CPU del flagship della compagnia di Ni Fei, che ha dichiarato di averlo trovato molto potente nei primi test.

Fotocamera | 28/01

Dopo aver visto i progressi dell'azienda in ambito fotografico non vediamo l'ora di scoprire qualcosa in più sul prossimo flagship del brand. Ni Fei, General Manager della Terminal Business Unit di ZTE, ha già rivelato che Axon 30 Pro verrà equipaggiato con le funzioni di imaging più potenti e pionieristiche del settore, come ha poi ribadito in queste ore nell'ultimo post in merito al top gamma.

Queste parole poi trovano una sorta di conferma in un nuovo poster ufficiale di ZTE che mostra quella che sembra una scodella di un Bento per pranzo e che vede un paio di bacchetti rimuovere un chicco di melograno perché, come suggerisce la didascalia, bisogna lasciar vedere “tutto” e quindi il suggerimento alla fotocamera sotto al display è palese.

ZTE Axon 30 Pro – Data di uscita e prezzo

Per conoscere quando uscirà l'Axon 30 Pro, ma anche capire che prezzo avrà, bisogna capire come agirà l'azienda anche in vista delle nuove politiche intraprese in questo periodo. Da poche settimane, infatti, siamo a conoscenza del fatto che ZTE, Nubia e Red Magic faranno tutte parte di un'unico grande colosso. Questo aspetto potrebbe cambiare le carte in tavola e modificare, magari, l'aspetto e le funzionalità del nuovo top gamma del brand.

Vedremo, dunque, che cosa accadrà nelle prossime settimane, ma è facile aspettarsi un prezzo non lontano da quello del precedente e che esca intorno al Q2 2021.

