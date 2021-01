Zhiyun Crane 2S ufficiale: il nuovo gimbal per DSLR e mirrorless

Dando un'occhiata ai progressi fatti negli ultimi anni in ambito fotografico, alcuni smartphone non necessitano quasi più di alcun tipo di stabilizzazione aggiuntiva. Molti produttori, infatti, sono riusciti ad implementare alcune tecnologie sui device attuali davvero all'avanguardia. Coloro che sfruttano maggiormente, però, un'elevata stabilizzazione nei video sono principalmente i professionisti del settore, che potrebbero essere quindi attratti dal nuovo gimbal di Zhiyun, ovvero Zhiyun Crane 2S lanciato al CES 2021.

Zhiyun Crane 2S è il gimbal ideale per Canon EOS 1DX Mark II e tante altre fotocamere

Design & Specifiche

Dando un'occhiata a questo nuovo gimbal, vengono subito in mente i prodotti professionali utilizzati nel mondo del videomaking. Zhiyun Crane 2S, infatti, è in grado di reggere anche le fotocamere più pesanti come la Canon EOS 1DX Mark II, la Nikon D850 e tante altre. Questo anche grazie ad una struttura in fibra di carbonio che ne riduce fortemente il peso.

Ovviamente al suo interno trovano spazio varie soluzioni software, in grado di stabilizzare al meglio le immagini. Questo prodotto, poi, è dotato anche di un display OLED da 0,96″ che consente agli utenti di navigare facilmente attraverso il menu e cambiare rapidamente modalità. All'interno, comunque, trova sede anche una batteria, non meglio identificata, che dovrebbe riuscire a garantire circa 12 ore di autonomia con una singola carica.

Prezzo & Disponibilità

Zhiyun Crane 2S viene venduta, al momento negli Stati Uniti, al prezzo di circa 490 euro, dunque 599 dollari. Ovviamente è possibile acquistare anche altri accessori e diverse espansioni del prodotto, che fanno inevitabilmente salire questa cifra iniziale.

