Il tagliaunghie per gatti e cani Xiaomi YouPin può essere vostro a 12€

Xiaomi YouPin è la casa degli accessori per qualsiasi evenienza possa venirvi in mente, come dimostra questo tagliaunghie per gatti e cani. Uno dei gadget più venduti degli ultimi tempi è proprio il pratico taglia-unghie Xiaomi, ma chi ha detto che non ce ne possa essere uno anche per i nostri amici a 4 zampe? Per quanto non si tratti di una procedura comune a tutti i possessori di animali, è una pratica molto utile per badare alla loro salute. Tagliare le unghie a gatti e cani può prevenire dolori derivanti da una crescita eccessiva, infezioni e fastidi vari.

Prendetevi cura dei vostri amici a 4 zampe con il tagliaunghie per gatti e cani Xiaomi YouPin

Soprattutto negli animali da appartamento, che siano gatti o cani, il tagliaunghie Xiaomi YouPin può rivelarsi uno strumento efficace per migliorare la loro salute. Se non avete modo di procurarvi un tiragraffi adeguato, le unghie dei gatti potrebbero crescere eccessivamente, soprattutto se iniziano ad essere un po' anziani o se fossero affetti da polidattilia. Lo stesso vale per i cani: unghie troppo lunghe provocano fastidi nel camminare e possono scheggiarsi o spezzarsi.

LEGGI ANCHE:

I 5 migliori accessori di Xiaomi YouPin su AliExpress

Il taglio delle unghie sugli animali è una procedura che va eseguita con molta attenzione. A differenza degli umani, le loro unghie presentano una sezione vascolarizzata che, se tagliata, provoca sanguinamento. A tal proposito, il tagliaunghie Xiaomi YouPin integra una luce LED ed una lente di ingrandimento che vi aiuteranno nell'individuare il punto preciso dove tagliare, ovvero qualche millimetro sotto alla parte dove scorre il sangue. Se foste interessati, potete acquistarlo da Aliexpress, ad un prezzo di circa 12€.

Vi ricordiamo che su Xiaomi YouPin ci sono anche altri prodotti del genere, come la ciotola smart, il dispenser automatico per l'acqua e il giocattolo Furrytail.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu