La tecnologia, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante soprattutto nell'ambiente casalingo. Non è più raro vedere aspirapolvere ciclonici nelle case ma c'è sempre il problema di come sistemarli per non occupare troppo spazio, fino ad oggi. Infatti, da Xiaomi YouPin arriva il comodo supporto per aspirapolvere Ashtree ad un prezzo giusto per ciò che offre.

Xiaomi YouPin: il supporto per aspirapolvere Ashtree può contenere anche gli accessori

Com'è strutturato quindi questo utile accessorio? Il supporto Ashtree sembra anch'esso un vacuum cleaner ciclonico, dato che ha anch'esso un lungo tubo in alluminio in cui sono posizionati dei supportini per tenere non solo la scopa, ma anche i suoi accessori di solito inclusi.

La comodità di questo oggetto non è solo il fatto che, seppur sottile, ha un peso di 3.9 kg che tiene ben saldo l'aspirapolvere, ma nella sua struttura è possibile inserire anche il cavo di ricarica dello stesso, senza doversi scomodare per cercare una posizione per ricaricarlo. Un'altra buona notizia è la compatibilità con quasi tutte le marche, se non proprio tutte.

Il prezzo di questo supporto per aspirapolvere Ashtree su Xiaomi YouPin è di circa 24€ al cambio (189 yuan) che lo rendono un prodotto davvero utile e che speriamo arrivi presto in store avvezzi all'importazione come AliExpress.

