Nei tantissimi accessori per la vita quotidiana su Xiaomi YouPin non mancano prodotti dedicati allo sport e al benessere, sia della compagnia di Lei Jun che da parte di brand satelliti o partner. Tra queste troviamo Yesoul, azienda specializzata proprio in dispositivi per l'allenamento e che ora torna sotto i riflettori con un rullo per addominali smart: ecco come funziona e tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo!

Xiaomi YouPin ha lanciato un rullo per addominali smart, perfetto per l'allenamento in casa

Il rullo per addominali smart Yesoul da Xiaomi YouPin presenta una larghezza di 168 mm ed un design “futuristico”; realizzata con materiali di qualità ed con una struttura multistrato – in modo da evitare che si deformi – il dispositivo consente sia di allenare l'area addominale che altri muscoli (dorsali, tricipiti e così via) grazie al particolare movimento che andrà fatto per svolgere al meglio i vari esercizi.

Come anticipato anche in apertura, si tratta di un dispositivo smart, con tanto di app companion. Grazie ad essa sarà possibile visionare tutorial ed esercizi, oltre che confrontare i propri risultati con quelli degli amici.

Il rullo per addominali Yesoul, lanciato su Xiaomi YouPin, viene proposto in crowdfunding al prezzo lancio di 199 yuan, ossia 25€ al cambio attuale. Ovviamente si tratta di un accessorio disponibile solo in Cina, tramite la piattaforma della compagnia asiatica, ma teniamo le dita incrociate e restiamo fiduciosi.

