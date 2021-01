Queste ciotole Xiaomi YouPin daranno una vita più sana al vostro gatto

Troppo spesso sottovalutiamo l'importanza che una ciotola può avere sulla salute di un gatto: proprio per questo, Petkit ne ha realizzate più varianti per Xiaomi YouPin. E dopo il loro esordio sulla piattaforma di crowdfunding, entrambe sono disponibili anche su Aliexpress. Si tratta di ciotole diverse da quelle tradizionali a cui siamo solitamente abituati, concepite proprio con in mente il benessere dei nostri amati mici.

Due ciotole prodotte per Xiaomi YouPin sono disponibili su Aliexpress

Il primo modello potrebbe sembrare una normale ciotola, ma Petkit, in collaborazione con Xiaomi YouPin, ha integrato al suo interno una bilancia. Basta osservarla con più attenzione per notare la presenza di un display LCD mono-cromatico, dal quale sapere quanto cibo abbiamo versato al suo interno. In questo modo si può sapere con più precisione quanto mangia il proprio animale ed evitare di dargli troppo o poco alimento. Oltre che tramite il display, con l'app dedicata di Petkit si può avere l'informazione sullo smartphone in tempo reale.

La ciotola è realizzata in materiale brevettato anti-batterico BioCleanAct, evitando possibili problemi di digestione che possono derivare da contaminazioni del cibo. Pur avendo un display ed un impianto elettrico, la ciotola può essere tranquillamente lavata. Il suo prezzo su Aliexpress ammonta a circa 18€.

Se invece preferiste qualcosa di più classico, senza bilancia ma con doppia ciotola per una coppia di micetti, allora c'è quest'altra ciotola Xiaomi YouPin di Petkit. Rispetto alle solite ciotole, hanno un'angolo di inclinazione regolabile fino a 15°, ideale per far sì che il gatto abbia una più corretta alimentazione in termini di posizionamento e mento pulito. Anziché in plastica, è realizzata in acciaio inox e può essere facilmente rimossa dalla base per essere lavata.

Per quest'altra ciotola, il prezzo su Aliexpress è di circa 25€.

