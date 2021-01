Con la tecnologia che avanza, ogni aspetto della nostra vita viene coadiuvato dai dispositivi intelligenti. E non mancano dispositivi per l'insonnia, come il nuovo dispositivo CES (terapia del sonno) a marchio Hipee in vendita su Xiaomi YouPin ad un prezzo tutto sommato giusto.

Xiaomi YouPin: Hipee CES è il dispositivo per la terapia contro l'insonnia

Come funziona quindi questo utile strumento per la terapia del sonno (appunto CES)? Il dispositivo Hipee venduto su Xiaomi YouPin sembra una specie di lettore MP3, che collegato a quelli che sembrano auricolari, sono in realtà neurotrasmettitori, che rilasciano microcorrenti direttamente nel nostro cervello.

Come vengono posizionati i neurotrasmettitori? Essi vengono fissati ai lobi e per 1 o 2 volte al giorno per almeno 30 minuti. Inoltre è più che portatile, date le sue dimensioni contenute di 7.75 x 12.75 x 2.45 cm per un peso di 100 grammi. Secondo il produttore, questo dispositivo per la terapia del sonno ha ricevuto l'approvazione della National Medical Products of China, quindi ci si può anche fidare.

Il prezzo del dispositivo per la terapia del sonno Hipee CES in vendita su YouPin è un equivalente di circa 63.50€, cambio di 499 yuan. Non è escluso che potremmo trovarlo presto su AliExpress così da poterlo acquistare anche qui.

