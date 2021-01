Chi si approccia da anni alla tecnologia cinese, ha imparato con il tempo ad identificare determinate figure dei brand come un certo standard dirigenziale. Poi c'è Lei Jun, CEO di Xiaomi, che ne sa davvero una più del diavolo e negli ultimi tempi si è dedicato molto ai social al fine di proporre i suoi prodotti, tanto che un'app più di tutte è diventata la sua preferita e più usata, pur non appartenendo al suo brand: TikTok.

Xiaomi: TikTok è l'app più utilizzata da Lei Jun

A mostrare l'applicazione più usata da Lei Jun è il CEO di Xiaomi stesso, dato che in un post su TikTok (nella sua versione cinese Douyin) mostra proprio l'autonomia della batteria del suo Mi 11, con il social che risulta l'applicativo che più occupa le sue giornate, con ben 2 ore e 10 minuti di utilizzo.

Potrebbe far strano? Sì e no, perché sebbene ByteDance (proprietaria di TikTok) sia effettivamente una sorta di rivale di Xiaomi, il colosso di Lei Jun non guarda ancora a prodotti software di questo tipo (emblematica la recente chiusura dell'app di messaggistica che diede inizio all'impero tecnologico).

Inoltre, il fondatore è attualmente “l'influencer” di Xiaomi per eccellenza, dato che l'ultimo Mi 11, sia su Weibo che appunto su TikTok, è sponsorizzato direttamente da lui, come mai prima d'ora. Insomma, l'umiltà di una figura così importante lascia sempre sorpresi, ma sicuramente in modo positivo.

