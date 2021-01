I foldable sono una categoria di smartphone pronta ad occupare il mercato in maniera più cospicua, ma hanno bisogno di una spinta nel rapporto qualità/prezzo. E se c'è un brand che può dare la spallata decisiva, quella è Xiaomi, il cui smartphone pieghevole sarebbe comparso in alcune foto dal vivo, ma sarà davvero lui?

Xiaomi: lo smartphone pieghevole in foto ha un display molto ampio ed un design in stile Samsung

Cosa ci raccontano quindi le foto postate dal noto leaker e recensore Xiaobai Evaluation? Il modello di smartphone pieghevole avvistato in metropolitana in Cina riporta i tratti software della MIUI di Xiaomi, sia nelle impostazioni, sia nel centro di controllo.

Da quello che possiamo vedere, il display di questo dispositivo è molto ampio, che fa pensare ad una generosa diagonale in stile tablet, ma anche che il design è in stile Fold della gamma Samsung, confermando alcuni leak e brevetti precedenti. Ma soprattutto, se dovessero essere confermate le specifiche finora trapelate del presunto foldable, è molto probabile si tratti del famoso “Cetus” con Snapdragon 888, fotocamera da 108 MP e sensore telescopico con Zoom ottico 3x e OIS. Ma va sempre preso tutto con le pinze.

Purtroppo non si può conoscere granché del design esterno di questo smartphone ma è segno che Xiaomi ci stia lavorando sul serio (sebbene si necessiti di conferma, quindi attenti al fake) e che stia rispettando la propria politica in merito ai foldable. Certo, se rivedessero quel solco lì in mezzo, sarebbe ancora meglio.

