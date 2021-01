Il 2020 è stato un anno di successi in tanti settori, quello di Xiaomi. Il colosso cinese si è distinto non solo negli smartphone, ma anche nel settore smart TV grazie a prodotto innovativi e di grande livello, che hanno reso la stessa Xiaomi il primo produttore cinese, che fa ben sperare per le vendite 2021.

Xiaomi: dai 98″ al Transparent OLED per un 2020 nel segno delle vendite di smart TV

Cosa ha caratterizzato gli ottimi numeri di vendite e la preferenza dell'utenza per le smart TV Xiaomi? Sicuramente, la parola chiave è “innovazione”. Partendo dal gigantesco 98″ della gamma Redmi TV che è stato il più installato in Cina per queste dimensioni. Ma innovazione significa anche immensa qualità, come la Mi TV Master con il primo OLED del brand da 65″, che si è distinto per specifiche e bellezza.

Ma quello che più ha ribaltato il mercato cinese di TV è stata la Mi TV Lux Transparent Edition, il primo televisore smart dotato di tecnologia Transparent OLED, molto prima di altri produttori più rodati. Infine, si torna ai grandi schermi con il TV della serie Master da ben 82″ 8K, segnando il primo modello con questa risoluzione del marchio.

Oltre all'innovazione, anche le varie smart TV già esistenti sul mercato hanno portato ad un fine anno di grande spessore, con vendite culminate in un grande 11 novembre 2020 nei vari store in patria, ma anche in Occidente, dove Xiaomi sta iniziando ad affermarsi con i propri modelli.

Cosa aspettarci dal 2021 di Xiaomi nelle smart TV? Sicuramente modelli per un settore Consumer sempre più esigente nel rapporto qualità/prezzo, ma anche prodotti con innovazione crescente, che non finiranno di stupirci.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu