Xiaomi sarà il primo brand a “toccare” i 200W di ricarica?

Non c'è pace per Xiaomi e ormai man mano che passano le settimane le aspettative per il futuro del brand si fanno sempre più alte, specialmente quando si parla di tecnologia di ricarica. Alcune ore fa abbiamo visto una novità in ambito wireless, con una soluzione da 67W che dovrebbe debuttare a bordo di due modelli futuri. Tuttavia le cose si fanno ancora più piccanti grazie all'ultima indiscrezione di DigitalChatStation, che parla addirittura dell'arrivo della ricarica rapida cablata da ben 200W!

Xiaomi potrebbe lanciare un flagship con ricarica da 200W

Il post pubblicato su Weibo parla di uno smartphone in grado di raggiungere una velocità di ricarica pari a 200W ma l'insider non fa riferimento al brand. Nonostante ciò, sono tanti gli utenti che hanno puntato il dito verso Xiaomi: in fondo l'azienda ha già anticipato la tecnologia wireless da 80W (ma quando arriverà?) e già da un po' di tempo sono presenti voci di corridoio che si muovono in questa direzione, anche se in generale il protagonista è Mi MIX 4, terminale che vive in un limbo da mesi e mesi. Inoltre, ricordiamo, lo stesso DigitalChatStation aveva anticipato che un brand cinese si sarebbe cimentato nella ricarica da 160W e anche in quell'occasione gli utenti di Weibo hanno puntato su Xiaomi.

Inoltre è bene specificare un dettaglio: il leaker sembra fare riferimento ad uno smartphone con una velocità di ricarica totale pari a 200W, sommando ricarica cablata, wireless e inversa. Allo stato attuale, il dispositivo più potente di Xiaomi è Mi 10 Ultra (120W + 55W + 10W, per un totale di 185W). Che si tratti del prossimo Mi 11 Pro? Al momento non vi è alcuna certezza e restiamo in attesa di ulteriori novità!

