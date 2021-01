Xiaomi aggiunge i 90 FPS all’app Registra Schermo | Download

Con l'avvento degli smartphone a refresh elevato, Xiaomi ha ben pensato di adeguarsi ed aggiornare la propria app Registra Schermo. Nella MIUI è integrata una funzionalità nativa che permette di registrare i contenuti sul display in maniera comoda. E adesso è possibile godere della frequenza maggiorata di aggiornamento dello schermo anche nelle clip catturate. Una comodità che si fa sentire soprattutto se si è soliti registrare sessioni di gaming con i giochi compatibili con gli FPS elevati. Ma anche se si vuole registrare una semplice operazione all'interno dell'interfaccia e dei menu.

L'app Registra Schermo di Xiaomi si aggiorna con il supporto ai 90 FPS

Con l'aggiornamento alla versione 1.8.7, l'app Registra Schermo è più compatibili con gli smartphone Xiaomi con schermo superiore ai canonici 60 Hz. Questo vale per Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10i, Mi 10T, Mi 10T Pro, Redmi K30, K30i, K30 Ultra, K30S, Note 9 Pro 5G, POCO X3 NFC e così via. Tuttavia, attualmente Xiaomi si è limitata ad introdurre il supporto ai 90 FPS, quindi niente da fare per 120 e 144 Hz. È possibile che Xiaomi lo introduca più avanti, a meno che non possa esserci un qualche tipo di limitazione hardware/software.

Se avete uno dei succitati smartphone Xiaomi e voleste aggiornare, potete scaricare il file APK di Registra Schermo v1.8.7 dal link qua sotto.

Scarica Registra Schermo v1.8.7

Vi ricordiamo che, sempre grazie alla MIUI 12, potete abilitare il contatore FPS da usare in-game.

