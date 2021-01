Xiaomi aggiorna il launcher MIUI e risolve molti problemi | Download

Continuano gli updates da parte di Xiaomi, con un nuovo aggiornamento anche per il proprio MIUI Launcher. Elemento cardine dell'interfaccia, è l'app che si occupa di visualizzare il sistema Android e di interconnetterlo con le varie funzioni software di Xiaomi. Nelle scorse ore, il team di sviluppo ne ha rilasciato una nuova versione, il cui changelog contiene molte ottimizzazioni atte a renderlo sempre più reattivo e privo di imperfezioni.

Il launcher MIUI diventa più ottimizzato con l'ultimo aggiornamento di Xiaomi

Il changelog della MIUI Launcher di Xiaomi comprende diverse novità, a partire dal fix dei crash occasionali del launcher. Le ottimizzazioni riguardano anche la sovrapposizione degli elementi nella modalità di modifica della home, l'animazione di esplosione alla disinstallazione delle app. È stato risolto anche l'assenza della barra di consiglio nelle impostazioni desktop con Android 11, così come alcuni bug nella schermata delle app recenti, split-screen ed altri bug minori.

L'aggiornamento per il MIUI Launcher di Xiaomi riguarda la versione V4.22.0.2889-01221558 e si tratta di un Alpha. Ci vorrà ancora tempo prima che venga rilasciato a tutti: dopo la fase Alpha, ci sarà il Beta Testing, dopodiché (se tutto andrà correttamente) verrà diffuso l'aggiornamento OTA per tutti. Fino a quel momento, l'unico modo per provarlo è effettuare l'installazione tramite file APK. Potete provare ad installarlo, ma non vi assicuriamo che funzioni al 100% (specialmente per ROM Global ed EEA).

Scarica MIUI System Launcher ALPHA-4.22.0.2889-01221558

Sempre a tema Xiaomi, vi ricordiamo che di recente sono state aggiornate anche altre app, come il Super Wallpaper con Meteo e Xiaomi Home.

