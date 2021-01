Xiaomi aggiorna la Galleria: nuovi effetti e migliorie | Download

Parallelamente al passaggio da MIUI 12 a 12.5, Xiaomi sta proseguendo il suo lavoro di aggiornamento delle app, come nel caso della Galleria. In queste ore è iniziato il roll-out della sua ultima versione, la V2.2.17.22, nella quale troviamo diverse novità per possibilità di modifica e personalizzazione. Con questo update non migliora soltanto la gestione della galleria, ma anche le possibilità di modifica offerte agli utenti Xiaomi.

La MIUI Galleria riceve un nuovo aggiornamento da Xiaomi: ecco quali sono le novità

La nuova edizione della MIUI Galleria di Xiaomi offre un nuovo strumento per l'editing video, aggiungendo la possibilità di cambiare velocità ed ottimizzando le bande ottenute quando si fa un crop. Per quanto riguarda l'editing foto, invece, le novità sono molteplici, partendo dall'aggiunta di un nuovo watermark testuale “Super Moon Style”. All'interno dell'editor, poi, sono stati migliorati i parametri saturazione e vignetta, con l'aggiunta della regolazione in negativo. Inoltre, nella Galleria è adesso possibile impostare una foto di copertina per gli album presenti nella memoria. Per i possessori di Xiaomi Mi 11 ci sono anche nuovi effetti video, supporto per le foto ID e lo scaling manuale.

Nell'aggiornamento ci sono anche ottimizzazioni per l'effetto di decorazione AI, effetto puzzle, visualizzazione dell'album di screenshot e la risoluzione di bug noti.

L'aggiornamento V2.2.17.22 della MIUI Galleria è disponibile al download per gli smartphone Xiaomi: potete installarlo scaricando il file APK di seguito. Non vi assicuriamo che funzioni al 100% su tutti i dispositivi e per le ROM Global ed EEA.

Scarica MIUI Gallery_V2.2.17.22.apk

