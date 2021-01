MIUI 12.5 migliora la personalizzazione delle icone di Xiaomi

Più passa il tempo, più scopriamo nuove funzionalità integrate da Xiaomi nel nuovo aggiornamento alla MIUI 12.5. Ci vorranno ancora mesi prima di assistere al suo rilascio stabile, ma il team software ha già avviato il piano di beta testing. In questo modo gli utenti aiutano l'azienda nel provare i firmware su ampia scala, avendo in cambio la possibilità di saggiarne le novità in anteprima. E una di queste è un arricchimento del sistema che permette la personalizzazione delle icone delle principali app di sistema.

Xiaomi aggiunge un nuovo metodo di personalizzazione delle icone nella MIUI 12.5

Con le precedenti ROM della MIUI 12, per cambiare le icone su Xiaomi era necessario affidarsi all'app Temi (laddove disponibile). Xiaomi ha deciso di ottimizzare il procedimento, permettendo a chi è interessato di modificare esclusivamente le icone, senza necessariamente cambiare l'intero tema. Andando in “Impostazioni/Home Screen/Icone” si accede alla schermata apposita, dove si può regolare lo stile delle icone (oltre alla loro dimensione). Xiaomi ha aggiunto una serie di temi pre-installati che garantiscano agli utenti una certa varietà di scelta nel look che restituiscono le icone a schermo.

Per il momento, questa feature è integrata esclusivamente nelle ultime versioni della MIUI 12.5 Beta. Nell'attesa che sia portata anche sulle ROM occidentali, l'unico modo che avete per provarla è entrare a far parte del programma di beta testing. In alternativa, potete usufruire dei porting di Xiaomi.eu, disponibili su vari modelli Xiaomi e Redmi.

Aggiornamento 13:50 – Indagando ulteriormente, nell'ultima versione 21.1.8 della MIUI 12.5 è stata aggiunta un'ulteriore opzione. In modo da tenere la home più ordinata, è possibile scegliere quali icone avere a schermo e quali no. Andando in “Manage Home screen shortcuts” si possono abilitare o meno quelle che si desidera visualizzare, in modo da non avere la home ingombrata da app superflue.

