MIUI 12.5 migliora la fotocamera: nuovi strumenti, filtri ed effetti

Assieme allo Xiaomi Mi 11, e alle sue novità fotografiche è stata presentata la MIUI 12.5, fra le cui novità troviamo appunto anche migliorie per la fotocamera. Un processo che era già stato avviato con le ultime versioni della MIUI 12 Beta e che sta proseguendo con il Beta Testing dell'ultima versione della UI proprietaria. Nei prossimi mesi sarà possibile testarla su ampia scala, grazie ai primi aggiornamenti stabili per il pubblico. Per il momento, comunque, possiamo affidarci alla MIUI 12.5 Beta per scoprire in anteprima le modifiche attuate dagli sviluppatori.

Xiaomi migliora la fotocamera con l'ultima versione della MIUI 12.5 Beta

Navigando fra le opzioni dell'app Fotocamera presente nella MIUI 12.5, si scoprono nuove possibilità introdotte dal team Xiaomi. Per esempio, sono state aggiunte nuove griglie che aiutino nella composizione delle immagini da scattare. Nella lista è stata aggiunta la visualizzazione della regola dei terzi e due versioni della spirale di Fibonacci.

Per quanto riguarda i video, nella MIUI 12.5 è stata aggiunta una funzione che permette di risparmiare batteria. Avviando una registrazione video, se lo smartphone rileva inattività per più di 3 minuti, allora viene spento lo schermo. Immaginate, per esempio, di star effettuando un'auto-registrazione, avendo posizionato lo smartphone su un treppiedi o poggiato da qualche parte. In questo modo, anziché tenere il display attivo tutto il tempo e consumare batteria, si disattiva dato che si suppone nessuno stia dall'altro lato a guardare lo schermo. Supponiamo che sia comunque possibile disattivare questa nuova opzione.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi tagli per i video brevi. Oltre alla modalità a 15 secondi già presente in precedenza, sono state aggiunte quelle da 30, 60 e 90 secondi. Infine, la MIUI 12.5 aggiunge anche nuovi effetti per la modalità VLOG, con i filtri Cool, AgedFilms, Moments e Frame.

Come tutte le novità discusse, sono presenti solamente nella MIUI 12.5 Beta. Potete testarla sotto forma di Closed Beta originale oppure affidarvi ai porting del team Xiaomi.eu. Vi ricordiamo che fra le features scovate ci sono un nuovo gestore password, migliorata gestione della batteria, icone più personalizzabili, novità per la Galleria, smartphone come microfoni wireless e molto altro.

