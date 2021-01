Le action figure Xiaomi Mitu stanno arrivando in Europa!

Avete letto bene: Xiaomi ha annunciato una nuova serie di action figure Mitu e non solo per la Cina. Finalmente la compagnia sembra essersi decisa nel farci contenta a portare altri dei suoi giocattoli anche in occidente. Per ora si è limitata a commercializzare i suoi Mi Robot Builder, ma nell'ecosistema Xiaomi c'è molto altro, non soltanto in ambito costruzioni simil-LEGO.

Xiaomi Mitu: annunciata una nuova serie di action figure Mi Bunny

La nuova serie di action figure Xiaomi Mitu ripercorre e celebra le iniziative promosse in occidente, grazie alle quali ha unito la propria community. Per esempio troviamo Explorer Bunny, simbolo del progetto Mi Explorer lanciato nel 2017 e che ha permesso ai più fortunati di prendere parte agli eventi in giro per il mondo. A tal proposito, avete provato a prendere parte al programma Mi Explorer per Xiaomi Mi 11?

Al suo fianco c'è anche Photographer Bunny, simbolo di ShotByMi, contest fotografico con cui pubblicare foto e video realizzati con smartphone Xiaomi. Ma anche Keyboard Bunny, ricollegato al programma Keyboard to Keyboard che promuove la comunicazione fra comunità e dirigenza. Infine, Tech Bunny rappresenta uno degli elementi cardine del DNA di Xiaomi, la corsa alla ricerca tecnologica che porta a novità come la futuristica Xiaomi Mi Air Charge.

In precedenza Xiaomi aveva già lanciato altre action figure a tema Mitu (o Mi Bunny, che dir si voglia), come quelle per festeggiare il decimo anniversario o a tema esplorazione astrale. Nell'attesa di capire quando saranno presentate, se saranno disponibili in Italia e quanto costeranno, vi ricordiamo che potete acquistare il succitato Xiaomi Mi Robot Builder.

