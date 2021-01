Xiaomi Mijia Smart Wall Socket è un must-have per gli amanti della domotica

La Xiaomi Mijia Smart Wall Socket è una nuova declinazione della sua “sorella”, la Mijia Smart Socket 2. La differenza è che quest'ultima è una presa mobile, spostabile in giro per casa, mentre il nuovo modello si integra direttamente nel muro. In ogni caso, una presa smart può rivelarsi un elemento fondamentale se si vuole metter su un impianto domotico in casa. Tutti vorremmo che qualsiasi dispositivo ed elettrodomestico in giro per l'abitazione fosse intelligente. Ma purtroppo non sempre è possibile, anche perché Xiaomi vende molti più gadget in Cina che in Italia. Ma pur avendo un terminale elettrico “alla vecchia maniera”, ciò non significa che non lo si possa rendere più smart del previsto.

Xiaomi lancia la presa smart Mijia Smart Wall Socket: ecco quali sono i suoi vantaggi

Laddove si necessita una presa da muro intelligente, la Xiaomi Mijia Smart Wall Socket si integra perfettamente, sostituendosi alle prese tradizionali. Contrariamente a quest'ultime, la presa Mijia permette il controllo da remoto, potendo essere abbinata al proprio smartphone tramite app Xiaomi.

Tale funzionalità apre le porte a diverse opzioni. Collegando alla presa un qualsiasi dispositivo, che sia un forno a microonde, una lampada e così via, lo si può accendere e spegnere a distanza. Grazie all'ecosistema Xiaomi, beneficia anche dei comandi vocali mediante l'assistente vocale XiaoAI. Inoltre, al suo interno è implementato un sistema di monitoraggio dei consumi energetici, dandoci modo di vedere il reale consumo del terminale collegato ad esso.

Xiaomi Mijia Smart Wall Socket viene venduta in Cina al prezzo di circa 6€, pari a 49 yuan di listino. Sarà disponibile all'acquisto a partire dal 13 gennaio.

