Il lancio in India del primo smartwatch del brand cinese destinato al mercato internazionale lasciava già presagire qualche sorpresa in arrivo e infatti ecco svelato l'arcano. Xiaomi Mi Watch Global è finalmente ufficiale in Italia: si tratta del primo smartwatch della compagnia ad arrivare anche per noi occidentali ed il prezzo a cui viene proposto… è decisamente allettante!

Aggiornamento 9/01: finalmente svelati data di uscita e prezzo in Italia. Trovate tutti i dettagli a fine articolo!

Xiaomi Mi Watch Global debutta finalmente in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Similmente al gemello Revolve, il “nuovo” Xiaomi Mi Watch Global destinato all'Italia e all'Europa arriva con design e caratteristiche mutuate dal modello cinese Mi Watch Color, lanciato in patria qualche tempo fa (e recensito qui). Ancora una volta, quindi, ci troviamo alle prese con un dispositivo equipaggiato con un display AMOLED da 1.39″ con risoluzione 454 x 454 pixel, luminosità fino a 450 nit ed un vetro protettivo con curvatura 2.5D e rivestimento anti-impronte.

Ovviamente non manca l'impermeabilità fino a 50 metri (5ATM) mentre le dimensioni generali sono i 45.9 x 53.35 x 11.8 mm, per un peso di 32 grammi.

Funzionalità e autonomia

Uno dei punti principali è di certo rappresentato dall'autonomia, affidata ad un'unità da 420 mAh ricaricabile tramite PIN magnetici (e l'apposita basetta). Secondo quanto riportato, Xiaomi Mi Watch Global è in grado di offrire fino a 16 giorni di autonomia a fronte di appena 2 ore di ricarica. In termini di connettività abbiamo il supporto al Bluetooth 5.0 BLE e la possibilità di sfruttare il GPS integrato.

Non mancano poi funzionalità legate allo sport e alla salute, grazie al nuovo sensore PPG ottimizzato: oltre al monitoraggio dell'attività cardiaca e del sonno è possibile tenere d'occhio anche il livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Per gli appassionati di fitness, lo smartwatch offre fino a 117 modalità di esercizio. Inoltre è possibile analizzare i dati ambientali, come la pressione dell'aria (feature adatta per gli sportivi più esigenti).

Per concludere, abbiamo oltre 100 diverse watch faces, una modalità funzione remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche, controllo vocale tramite Amazon Alexa e tanto altro. Stranamente però la versione Europea (che trovate qui) è stata lanciata proprio in questi giorni ma manca del supporto ad Alexa e del microfono. Che cosa sta succedendo? Forse è cambiato qualcosa anche per noi in Italia? Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'azienda e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Xiaomi Mi Watch Global ufficiale: prezzo e disponibilità in Italia | Aggiornamento 9/01

Per fortuna non ci sarà da attendere per molto e di sicuro ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorno. La compagnia cinese ha ufficializzato il prezzo di Xiaomi Mi Watch Global in Italia, ossia 129.9€. Comunque il dispositivo beneficerà di un'offerta lancio davvero niente male: solo 99€ per la giornata del 15 gennaio. La promo è valida per 24 ore e fino ad esaurimento. Inoltre lo smartwatch potrà essere acquistato sia sul nostro ufficiale, che nei Mi Store Italia e su Amazon (ma non è detto che la promo sia valida anche in questi ultimi due casi).

